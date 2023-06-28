Осташов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсташов Иван Иванович

Осташов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1990

Отец: не указан

Мать: Канева-Трубинь Ирина Федоровна