Куринька Анучина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куринька Анучина Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анучин Анатолий Федорович

Мать: Анучина Вичужанина Галина Георгиевна

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