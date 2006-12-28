Петричук (Харитонова) (Харитонова) Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петричук (Харитонова) (Харитонова) Алевтина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1928

Дата смерти

28.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928

Отец: Харитонов Александр Михайлович

Мать: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна

Рождение ребёнка
04.01.1952

Дочь: Зайцева (петричук) Татьяна Всеволодна

Отец ребёнка: Петричук Всеволод Павлович

Рождение ребёнка
06.05.1959

Сын: Петричук Сергей Всеволодович

Отец ребёнка: Петричук Всеволод Павлович

Смерть
28.12.2006
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