Петричук (Харитонова) (Харитонова) Алевтина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1928
Дата смерти28.12.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1928
Рождение ребёнка
04.01.1952
Дочь: Зайцева (петричук) Татьяна Всеволодна
Отец ребёнка: Петричук Всеволод Павлович
Рождение ребёнка
06.05.1959
Сын: Петричук Сергей Всеволодович
Отец ребёнка: Петричук Всеволод Павлович
Смерть
28.12.2006