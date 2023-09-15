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Курочкина Мария Максимовна

Место рождения

Козырево, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Козырево, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.04.1886

Сын: Воронин Александр Александрович

Отец ребёнка: Воронин Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.11.1903 ст.

Дочь: Курочкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Воронин Александр Иванович

Козырево, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Около 1930
Козырево, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
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