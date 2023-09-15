Курочкина Мария Максимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1886
Сын: Воронин Александр Александрович
Отец ребёнка: Воронин Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1903 ст.
Дочь: Курочкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Воронин Александр Иванович
Смерть
Около 1930