Шеина (Гончарова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина (Гончарова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1926

Сын: Шеин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шеин Федор

Рождение ребёнка
14.11.1938

Дочь: Гурова Лидия

Отец ребёнка: Шеин Федор

Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.11.1941

Сын: Шеин Николай

Отец ребёнка: Шеин Федор

Краснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеин Федор

Смерть
Неизвестно
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