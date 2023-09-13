Шеина (Гончарова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1926
Отец ребёнка: Шеин Федор
Рождение ребёнка
14.11.1938
Дочь: Гурова Лидия
Отец ребёнка: Шеин Федор
Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
13.11.1941
Сын: Шеин Николай
Отец ребёнка: Шеин Федор
Краснодарский край, Павловский р-н, х. Курчаны
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеин Федор
Смерть
Неизвестно