Щеглов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1932
Дата смерти17.12.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1932
Бракосочетание
19.11.1957
Жена: Щеглова Клавдия Ивановна
Турусиново, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1958
Сын: Щеглов Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Щеглова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1961
Дочь: Кондакова Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Щеглова Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
24.11.1964
Сын: Щеглов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Щеглова Клавдия Ивановна
Щеглы, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.12.2020
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область