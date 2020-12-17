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Щеглов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1932

Дата смерти

17.12.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1932

Отец: Щеглов Василий Александрович

Мать: Щеглова Анисья Дмитриевна

Бракосочетание
19.11.1957

Жена: Щеглова Клавдия Ивановна

Турусиново, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1958

Сын: Щеглов Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Щеглова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
27.03.1961

Дочь: Кондакова Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Щеглова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
24.11.1964

Сын: Щеглов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Щеглова Клавдия Ивановна

Щеглы, Яранский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.12.2020
Кикнур, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
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