Волков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корешкова Параскева Стефановна

Мать ребёнка: не указана

Новофетинино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно