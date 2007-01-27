Зубкова Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Софья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.2007

Отец: не указан

Мать: Симакова Наталья Владимировна

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