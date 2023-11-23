Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Смоленский Михаил Иванов

Мать: Смоленская (Сеславинская) Евгения Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюльпанов Генналий Николаев

Отец ребёнка: Тюльпанов Николай Никаноров

Бракосочетание
08.07.1857

Муж: Тюльпанов Николай Никаноров

Рождение ребёнка
09.04.1858

Дочь: Троицкая (Тюльпанова) Александра Николаева

Отец ребёнка: Тюльпанов Николай Никаноров

Смерть
Неизвестно

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