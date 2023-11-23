Тюльпанова (Смоленская) Мария Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюльпанов Генналий Николаев
Отец ребёнка: Тюльпанов Николай Никаноров
Бракосочетание
08.07.1857
Рождение ребёнка
09.04.1858
Дочь: Троицкая (Тюльпанова) Александра Николаева
Отец ребёнка: Тюльпанов Николай Никаноров
Смерть
Неизвестно