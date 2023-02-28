Никульчикова (Прянишниковна) Клавдия Александровна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.
Дочь: Никульчикова Августа Владимировна
Отец ребёнка: Никульчиков Владимир Дмитриевич
Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно