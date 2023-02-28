Никульчикова (Прянишниковна) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никульчикова (Прянишниковна) Клавдия Александровна

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Место рождения

Починок, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.1913 ст.

Дочь: Никульчикова Августа Владимировна

Отец ребёнка: Никульчиков Владимир Дмитриевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никульчиков Владимир Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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