Голованова (Белова) Надежда Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Белова) Надежда Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1928

Дочь: Синицына Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Голованов Петр Степанович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Захарова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Голованов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голованова Вера Петровна

Отец ребёнка: Голованов Петр Степанович

Смерть
Неизвестно
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