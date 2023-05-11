Голованова (Белова) Надежда Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1928
Дочь: Синицына Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Голованов Петр Степанович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Захарова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Голованов Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голованова Вера Петровна
Отец ребёнка: Голованов Петр Степанович
Смерть
Неизвестно