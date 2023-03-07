Исупов Михаил Максимов
Место рожденияпоч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиДо 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Исупов Максим Осипов
Мать: не указана
поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1710