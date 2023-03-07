Исупов Михаил Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсупов Михаил Максимов

Исупов Михаил Максимов

avatar

Место рождения

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

До 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Исупов Максим Осипов

Мать: не указана

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1710
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close