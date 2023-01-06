Писаренко Маруся Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти06.01.2023
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Отец: Чепурной Федот
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирилова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Писаренко Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Писаренко Василий Иванович
Отец ребёнка: Писаренко Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2023