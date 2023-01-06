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Писаренко Маруся Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

06.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: Чепурной Федот

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Писаренко Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Писаренко Василий Иванович

Отец ребёнка: Писаренко Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаренко Иван Васильевич

Смерть
06.01.2023