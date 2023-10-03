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Щербаков Иван Васильевич
Щербаков Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
1851
Пол
Мужской
Отец
Щербаков Василий Гордеевич
1827 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Щербаков Василий Гордеевич
Мать: не указана
Смерть
1851
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