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Щербаков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Щербаков Василий Гордеевич

Мать: не указана

Смерть
1851
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