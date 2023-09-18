Дюков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1982
Сын: Дюков Максим Александрович
Мать ребёнка: Дюкова Ирина Юрьевна
Рождение ребёнка
16.03.1988
Сын: Дюков Игорь Александрович
Мать ребёнка: Дюкова Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Ирина Юрьевна
Место жительства
Неизвестно
Пионерская, Одинцовский район, Московская область, Россия