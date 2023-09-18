Дюков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1982

Сын: Дюков Максим Александрович

Мать ребёнка: Дюкова Ирина Юрьевна

Рождение ребёнка
16.03.1988

Сын: Дюков Игорь Александрович

Мать ребёнка: Дюкова Ирина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Ирина Юрьевна

Место жительства
Неизвестно
Пионерская, Одинцовский район, Московская область, Россия
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