Коняев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1983
Сын: Тишкин Павел
Мать ребёнка: Коняева Валентина
Рождение ребёнка
11.08.1986
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Коняева Валентина
Рождение ребёнка
05.12.1994
Сын: Коняев Леонид
Мать ребёнка: Коняева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коняева Валентина