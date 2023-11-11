Коняев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коняев Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

VO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1983

Сын: Тишкин Павел

Мать ребёнка: Коняева Валентина

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
11.08.1986

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Коняева Валентина

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
05.12.1994

Сын: Коняев Леонид

Мать ребёнка: Коняева Валентина

Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коняева Валентина

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