Буторина (Мухина) Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Мухин Федор Иванов
Мать: Мухина Варвара Адрианова
Бракосочетание
13.01.1889
м. 18 ж. 18
Рождение ребёнка
26.01.1889
Дочь: Мухина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Буторин Яков Никифоров
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Буторин Яков Никифоров
Рождение ребёнка
11.02.1894
Отец ребёнка: Буторин Яков Никифоров
Упоминание
30.08.1898
Статус: урядн. вдова
Смерть
Неизвестно