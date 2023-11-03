Буторина (Мухина) Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина (Мухина) Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Мухин Федор Иванов

Мать: Мухина Варвара Адрианова

Бракосочетание
13.01.1889

Муж: Буторин Яков Никифоров

м. 18 ж. 18
Рождение ребёнка
26.01.1889

Дочь: Мухина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Буторин Яков Никифоров

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Буторин Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Буторин Яков Никифоров

Рождение ребёнка
11.02.1894

Сын: Буторин Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Буторин Яков Никифоров

Упоминание
30.08.1898
Статус: урядн. вдова
Смерть
Неизвестно
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