Журавлёв Иван Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлёв Иван Лаврентьевич

Журавлёв Иван Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Михаил Иванович

Мать ребёнка: Журавлёва Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлёва Анна Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлёва Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close