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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1882
Отец ребёнка: Попов Варфоломей
Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Александр
Отец ребёнка: Попов Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Попов Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Попов Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Попов Варфоломей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Попов Варфоломей