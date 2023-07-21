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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Попов Степан (Стефан)

Отец ребёнка: Попов Варфоломей

Харитоновская деревня, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр

Отец ребёнка: Попов Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Попов Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Попов Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Попов Варфоломей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Попов Варфоломей