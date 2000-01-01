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Воробьев Петр Иванович
Воробьев Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1950
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Иван Андреевич
Мать
Воробьева Анастасия Григорьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Воробьев Иван Андреевич
Мать:
Воробьева Анастасия Григорьевна
Смерть
1950
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