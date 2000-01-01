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Воробьев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Воробьев Иван Андреевич

Мать: Воробьева Анастасия Григорьевна

Смерть
1950
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