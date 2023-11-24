Душечкина Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Душечкина Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.

Дочь: Домника Иванова

Отец ребёнка: Душечкин Иван Никитин

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1899 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Душечкин Иван Никитин

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.

Сын: Душечкин Николай Иванов

Отец ребёнка: Душечкин Иван Никитин

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Душечкин Иван Никитин

Смерть
Неизвестно
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