Душечкина Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1897 ст.
Дочь: Домника Иванова
Отец ребёнка: Душечкин Иван Никитин
Рождение ребёнка
24.03.1899 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Душечкин Иван Никитин
Рождение ребёнка
13.10.1902 ст.
Отец ребёнка: Душечкин Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно