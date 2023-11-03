Коркина Акилина Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Коркин Савва Иванов
Отец ребёнка: Коркин Иван 2 Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Коркин Иван 2 Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно