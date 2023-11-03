Коркина Акилина Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина Акилина Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Коркин Савва Иванов

Отец ребёнка: Коркин Иван 2 Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Коркин Иван 2 Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркин Иван 2 Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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