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Наймушина Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Евгения Анофриева

Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марфа Анофриева

Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Наймушин Деомид (Демид) Ануфриев

Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Евдокия Анофриева

Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Ануфрей Митрофанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
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