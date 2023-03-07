Наймушина Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Евгения Анофриева
Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марфа Анофриева
Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Наймушин Деомид (Демид) Ануфриев
Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Евдокия Анофриева
Отец ребёнка: Наймушин Ануфрей Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834