Кочерганова Матрена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Кочерганов Мирон Филлипович
Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич
Рождение ребёнка
30.04.1867 ст.
Сын: Кочерганов Иаков Филлипович
Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1867 год», в част... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1870 ст.
Сын: Кочерганов Лукьян Филлипович
Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич
Рождение ребёнка
02.03.1872 ст.
Сын: Кочерганов Герасим Филлипович
Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1872 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1875 ст.
Дочь: Агриппина Филлиповна
Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1875 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.
Сын: Кочерганов Финогент Филлипович
Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно