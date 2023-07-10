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Кочерганова Матрена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Кочерганов Мирон Филлипович

Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.04.1867 ст.

Сын: Кочерганов Иаков Филлипович

Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записки родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1867 год», в част... Показать все
Рождение ребёнка
?.01.1870 ст.

Сын: Кочерганов Лукьян Филлипович

Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич

Рождение ребёнка
02.03.1872 ст.

Сын: Кочерганов Герасим Филлипович

Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1872 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
18.05.1875 ст.

Дочь: Агриппина Филлиповна

Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1875 год», в части... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Сын: Кочерганов Финогент Филлипович

Отец ребёнка: Кочерганов Филлип Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочерганов Филлип Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно