Суздальницкая (Честных) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1879
Дата смерти10.12.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879
Отец: Честных Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суздальницкий Моисей
Рождение ребёнка
25.10.1906
Сын: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Смерть
10.12.1954
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно