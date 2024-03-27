Суздальницкая (Честных) Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Честных) Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1879

Дата смерти

10.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1879

Отец: Честных Абрам

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суздальницкий Моисей

Рождение ребёнка
25.10.1906

Сын: Суздальницкий Исай (Ицхак Янкев) (Ицхак Янкев)

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Смерть
10.12.1954
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

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