Кирпиченко Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.02.1939
Дата смерти01.11.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1965
Сын: Кирпиченко Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Кирпиченко (Иванютенко) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1977
Сын: Кирпиченко Василий Анатольевич
Мать ребёнка: Кирпиченко (Иванютенко) Екатерина Ивановна
Смерть
01.11.2010