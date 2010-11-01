Кирпиченко Анатолий Иванович 17.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирпиченко Анатолий Иванович

Место рождения

Кожушки, Речицкий уезд, Минская губерния

Дата рождения

17.02.1939

Дата смерти

01.11.2010

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожушки, Речицкий уезд, Минская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпиченко (Иванютенко) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
24.09.1965

Сын: Кирпиченко Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Кирпиченко (Иванютенко) Екатерина Ивановна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.07.1977

Сын: Кирпиченко Василий Анатольевич

Мать ребёнка: Кирпиченко (Иванютенко) Екатерина Ивановна

Мозырь, Мозырский район, Гомельская область
Смерть
01.11.2010

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