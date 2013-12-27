Захаров Марлен Эдуардович
Место рождения
Дата рождения17.08.1975
Дата смерти27.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1975
Отец: Захаров Эдуард Рафаэлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
13.02.2009
Бракосочетание
13.02.2009
Рождение ребёнка
08.04.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Евгения Алексеевна
Смерть
27.12.2013
Рождение ребёнка
02.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева Евгения Алексеевна