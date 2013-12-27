Захаров Марлен Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Марлен Эдуардович

Захаров Марлен Эдуардович

Место рождения

Тбилиси, ქ. თბილისი

Дата рождения

17.08.1975

Дата смерти

27.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1975

Отец: Захаров Эдуард Рафаэлович

Мать: скрыто настройками приватности

Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
13.02.2009

Жена: Васильева Евгения Алексеевна

Бракосочетание
13.02.2009

Жена: Васильева Евгения Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.04.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Евгения Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.12.2013
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева Евгения Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.