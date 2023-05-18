Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андрей Александрович
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Пётр Александрович
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Стефанида Александровна
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евграф Александрович
Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Глухое, Несвойская волость, Вологодский уезд