Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Андрей Александрович

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пётр Александрович

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дементий Александрович

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Стефанида Александровна

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграф Александрович

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Глухое, Несвойская волость, Вологодский уезд
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