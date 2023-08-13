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Татьяна
Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Моисей) Ядвига Викентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Ядвига Викентьевна
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