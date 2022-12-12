Поздний Егор (Георгий) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1912 ст.
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912 ст.
Отец: Поздний Яков Тимофеевич
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
01.12.1912 ст.
Восприемники: Мирон Андреевич Забудько и Александра Андреевна Забудькова
Смерть
Около 2000