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Поздний Егор (Георгий) Яковлевич

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Место рождения

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.11.1912 ст.

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1912 ст.

Отец: Поздний Яков Тимофеевич

Мать: Поздняя Татьяна Андреевна

Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Ф. 803 оп. 2 д. 2715 МК Крестовоздвиженской церкви села Киселевка Черноярского уезда о рбс за 1912-1914 годы.
Крещение
01.12.1912 ст.
Киселевка, Заветинский муниципальный район, Ростовская область
Восприемники: Мирон Андреевич Забудько и Александра Андреевна Забудькова
Смерть
Около 2000
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