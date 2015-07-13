Батура Анна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батура Анна Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

С 1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2015

Отец: не указан

Мать: Суляева Ксения Тимуровна

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