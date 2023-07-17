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Мухаметзянов Салихзян Мухаметзянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1938

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1963

Дочь: Горбакова Рауза Салихзяновна

Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна

Рождение ребёнка
26.01.1966

Дочь: Мухаметзянова Марфуга Салихзяновна

Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна

Рождение ребёнка
01.10.1967

Дочь: Антипова Зухра Салихзяновна

Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна

Рождение ребёнка
13.06.1973

Дочь: Коженова Альфия Салихзяновна

Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна

Рождение ребёнка
28.04.1977

Дочь: Мухаметзянова Танзиля Салихзяновна

Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самигуллина Гаухар Самигуловна