Мухаметзянов Салихзян Мухаметзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1963
Дочь: Горбакова Рауза Салихзяновна
Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна
Рождение ребёнка
26.01.1966
Дочь: Мухаметзянова Марфуга Салихзяновна
Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна
Рождение ребёнка
01.10.1967
Дочь: Антипова Зухра Салихзяновна
Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна
Рождение ребёнка
13.06.1973
Дочь: Коженова Альфия Салихзяновна
Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна
Рождение ребёнка
28.04.1977
Дочь: Мухаметзянова Танзиля Салихзяновна
Мать ребёнка: Самигуллина Гаухар Самигуловна
Бракосочетание
Неизвестно