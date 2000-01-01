Пушкарев (Ермакова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев (Ермакова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пушкарев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Пушкарев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Иван

Смерть
Неизвестно
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