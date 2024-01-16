Ордин Капитон (Капидон) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордин Капитон (Капидон) Петрович

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ордин Пётр Исидорович

Мать: Ордина Евлалия Стахиевна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Елизавета Капитоновна

Мать ребёнка: Ордина Варвара Петровна

д. Крадихино
Бракосочетание
До 1914

Жена: Ордина Варвара Петровна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
05.07.1919

Сын: Ордин Василий Капидонович

Мать ребёнка: Ордина Варвара Петровна

Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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