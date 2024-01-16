Ордин Капитон (Капидон) Петрович
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ордин Пётр Исидорович
Мать: Ордина Евлалия Стахиевна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Елизавета Капитоновна
Мать ребёнка: Ордина Варвара Петровна
д. Крадихино
Бракосочетание
До 1914
Жена: Ордина Варвара Петровна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
05.07.1919
Сын: Ордин Василий Капидонович
Мать ребёнка: Ордина Варвара Петровна
Мичино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно