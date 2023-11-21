Кипров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипров Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1911

Сын: Кипров Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кипров Вера

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1918

Сын: Кипров Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Кипров Вера

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Налимова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кипров Вера

Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Кипров Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кипров Вера

Работа или профессия
Неизвестно
Алтайская
Дежурный по станции
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