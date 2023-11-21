Кипров Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1911
Мать ребёнка: Кипров Вера
Рождение ребёнка
01.05.1918
Сын: Кипров Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Кипров Вера
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Налимова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кипров Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Кипров Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кипров Вера
Работа или профессия
Неизвестно
Алтайская
Дежурный по станции