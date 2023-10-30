Гнатенко Иван
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2017
Ордановка, Полтавська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость