Гнатенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнатенко Иван

Место рождения

Тополевка, Полтавська область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Тополевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тополевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тополевка, Полтавська область
Смерть
2017
Ордановка, Полтавська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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