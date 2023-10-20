Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Памфил Прокофьевич

Отец ребёнка: Прокофий Агеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Прокофий Агеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Агеевич

Смерть
Неизвестно
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