Анна Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Памфил Прокофьевич
Отец ребёнка: Прокофий Агеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Прокофий Агеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Агеевич
Смерть
Неизвестно