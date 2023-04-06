Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1864 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Соловьев Ефим Антонович

Отец ребёнка: Соловьев Антон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Соловьев Антон

Смерть
Неизвестно
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