Könönen Mikko Tuomaanpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKönönen Mikko Tuomaanpoika

Könönen Mikko Tuomaanpoika

avatar

Место рождения

Haapavaara/Haapovaara, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1730 г.р.

Жена

Дети

1795 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Könönen Tuomas Juhonpoika

Мать: Könönen Susanna Juhontytär

Haapavaara/Haapovaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
05.03.1795

Дочь: Hämäläinen Liisa Mikontytär

Мать ребёнка: Könönen NN

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Könönen NN

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Könönen NN

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close