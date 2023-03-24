Könönen Mikko Tuomaanpoika
Место рожденияHaapavaara/Haapovaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Haapavaara/Haapovaara, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
05.03.1795
Дочь: Hämäläinen Liisa Mikontytär
Мать ребёнка: Könönen NN
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Könönen NN
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Könönen NN
Смерть
Неизвестно