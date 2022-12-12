Селифонтов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селифонтов Николай Николаевич

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Место рождения

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.11.1835

Дата смерти

29.12.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1835
Островское, Островский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1891
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
29.12.1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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