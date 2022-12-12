Селифонтов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1835
Дата смерти29.12.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1835
Место жительства
С 1891
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
29.12.1900
Место жительства
По 1900