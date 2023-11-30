Петраков Станислав Сергеевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1975
Рождение ребёнка
11.11.2002
Дочь: Петракова Вероника Станиславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.06.2016
Сын: Петраков Андрей Станиславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.2018
Дочь: Петракова Кира Станиславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности