Петраков Станислав Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петраков Станислав Сергеевич

Место рождения

Мытищи, Мытищи, Московская область

Дата рождения

19.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1975

Отец: Петраков Сергей Павлович

Мать: Петракова Ангелина Петровна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.2002

Дочь: Петракова Вероника Станиславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.06.2016

Сын: Петраков Андрей Станиславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.06.2018

Дочь: Петракова Кира Станиславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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