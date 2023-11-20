(Eiseler) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Eiseler) Katharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
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Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Eiseler Georg

Мать: Wolf Katharina Dorothea

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