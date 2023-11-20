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(Eiseler) Katharina
(Eiseler) Katharina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Пол
Женский
Отец
Eiseler Georg
1819 г.р.
Мать
Wolf Katharina Dorothea
1821 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Eiseler Georg
Мать:
Wolf Katharina Dorothea
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