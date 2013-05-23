Бубнов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.?

Дата смерти

23.05.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1971

Дочь: Валеева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.1973

Дочь: Бубнова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Мишина Анастасия Николаевна

Смерть
23.05.2013