Бубнов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.?
Дата смерти23.05.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1971
Дочь: Валеева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Мишина Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
23.03.1973
Дочь: Бубнова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Мишина Анастасия Николаевна
Смерть
23.05.2013