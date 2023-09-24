Козейкина (Назарова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939
Отец: Назаров Василий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козейкин Константин Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно