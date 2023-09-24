Козейкина (Назарова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козейкина (Назарова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1939

Отец: Назаров Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козейкин Константин Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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