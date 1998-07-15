Шаройко Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаройко Елена Алексеевна

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Место рождения

поселок Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ

Дата рождения

18.05.1930

Дата смерти

15.07.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ
Рождение ребёнка
13.11.1959

Дочь: Ботагова Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Шаройко Илья Степанович

Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
15.07.1998
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
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