Шаройко Елена Алексеевна
Место рожденияпоселок Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ
Дата рождения18.05.1930
Дата смерти15.07.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
поселок Мироновский высел, Малопесчанский район, Томский округ
Рождение ребёнка
13.11.1959
Дочь: Ботагова Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Шаройко Илья Степанович
Колеул, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
15.07.1998
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область