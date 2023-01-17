Гаршин Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаршин Фёдор Петрович

Гаршин Фёдор Петрович

avatar

Место рождения

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

01.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
28.10.1909 ст.

Жена: Гаршина Евдокия Иванова (или Николаевна)

Савицкое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елютина Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Гаршина Евдокия Иванова (или Николаевна)

Смерть
Неизвестно
Углянец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close