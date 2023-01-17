Гаршин Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елютина Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Гаршина Евдокия Иванова (или Николаевна)
Смерть
Неизвестно
Углянец, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область