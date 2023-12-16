Демидова Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Ефросиния

Место рождения

Малога

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Рождение ребёнка
26.10.1933

Сын: Демидов Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Демидов Михаил

Смерть
Неизвестно

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