Демидова Ефросиния
Место рожденияМалога
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демидов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Рождение ребёнка
26.10.1933
Отец ребёнка: Демидов Михаил
Смерть
Неизвестно