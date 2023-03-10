Несветаев Спиридон Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1779
Сын: Несветаев Ефим Спиридонович
Мать ребёнка: Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1783
Сын: Несветаев Потап Спиридонович
Мать ребёнка: Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1787
Сын: Несветаев Василий Спиридонович
Мать ребёнка: Ирина Козминична
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Матрона Спиридоновна
Мать ребёнка: Ирина Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Козминична
Смерть
Неизвестно