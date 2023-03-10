Несветаев Спиридон Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветаев Спиридон Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Несветаев Яким Афонасьевич

Мать: Несветаева Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Несветаев Ефим Спиридонович

Мать ребёнка: Ирина Козминична

Рождение ребёнка
1783

Сын: Несветаев Потап Спиридонович

Мать ребёнка: Ирина Козминична

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Несветаев Василий Спиридонович

Мать ребёнка: Ирина Козминична

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Матрона Спиридоновна

Мать ребёнка: Ирина Козминична

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Козминична

Смерть
Неизвестно
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