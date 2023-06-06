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Меленева Диана Леонидовна
Меленева Диана Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.1972
Пол
Женский
Отец
Меленев Леонид Леонидович
1949 г.р.
Мать
Меленева Татьяна Борисовна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1972
Отец:
Меленев Леонид Леонидович
Мать:
Меленева Татьяна Борисовна
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