Мельникова Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1970
Рождение ребёнка
28.08.1990
Сын: Мельников Сергей Игоревич
Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
24.01.1993
Дочь: Симашева Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
20.06.1994
Дочь: Соколова Надежда Игоревна
Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
30.01.2004
Сын: Мельников Александр Игоревич
Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович
Рождение ребёнка
01.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область