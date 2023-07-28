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Мельникова Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1970

Отец: Яранцев Виктор Павлович

Мать: Яранцева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
28.08.1990

Сын: Мельников Сергей Игоревич

Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
24.01.1993

Дочь: Симашева Татьяна Игоревна

Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
20.06.1994

Дочь: Соколова Надежда Игоревна

Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
30.01.2004

Сын: Мельников Александр Игоревич

Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Игорь Владимирович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область